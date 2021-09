I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti: Zingaretti, decisione già presa, ora scelte tecniche ma no polemica politica - Sul commissariamento dei rifiuti a Roma "la decisione è stata presa e adesso si tratta solo di scelte tecniche perché la delibera di maggio ha già definito un percorso amministrativo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interpellato sulla questione rifiuti, a margine di un evento in giunta regionale. "Se c'è una grande certezza in questo momento è che noi stiamo facendo di tutto per tenere lontano questo tema dalle polemiche politiche - ha aggiunto Zingaretti -. Stiamo vivendo un momento delicato, però c'è una certezza: il fatto che il Comune di Roma sia inadempiente non è solo una opinione nostra ma è stata certificata da 2 sentenze del Tar che hanno confermato questo elemento. Quindi - ha ribadito Zingaretti - noi stiamo facendo di tutto affinché questi temi che riguardano la qualità della vita non vengano in alcun modo trasformati in scontro e polemica politica. Ma ci sono dati evidenti come i giornali del mondo che ci dicono che Roma è una delle città più sporche di tutto il mondo. Dunque - ha sottolineato -, stiamo lavorando per raggiungere come al solito gli obiettivi, supportati a questo punto dalla certezza che è stata data. La decisione è stata presa e adesso si tratta solo di scelte tecniche perché la delibera di maggio ha già definito un percorso amministrativo", ha concluso. (segue) (Rer)