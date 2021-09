© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: "Global Times", India non strumentalizzi Organizzazione cooperazione Shanghai - L'India non strumentalizzi l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) per fare i propri interessi in Afghanistan. Lo scrive oggi il "Global Times", quotidiano controllato dal Partito comunista cinese, riassumendo le voci di alcuni analisti nazionali, scettici rispetto alla capacità indiana di integrarsi all'interno dell'organismo multilaterale. Secondo Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca presso il National Strategy Institute della Tsinghua University, l'Sco è di "massima importanza" per l'India, dal momento che attualmente rappresenta l'unica piattaforma internazionale che Nuova Delhi può sfruttare per monitorare le mosse del governo talebano. Le osservazioni hanno preceduto l'intervento del primo ministro indiano Narendra Modi, intervenuto oggi al vertice della Sco in corso a Dushanbe, capitale del Tagikistan. Gli analisti intervistati dal "Global Times" avrebbero inoltre suggerito agli stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai di "vigilare sull'India" affinché non "avveleni" il meccanismo multilaterale. Cina, India, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan sono i Paesi membri dell'Organizzazione; Afghanistan, Bielorussia, Iran e Mongolia sono Paesi osservatori. (segue) (Res)