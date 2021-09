© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi, Sco combatta la radicalizzazione e lavori per una connettività partecipativa - L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) dovrebbe affrontare la questione dell’estremismo. Lo ha detto il primo ministro dell’India, Narendra Modi, nel suo intervento di oggi in videoconferenza alla sessione plenaria del Consiglio dei capi di Stato. Il premier indiano ha ricordato che quest’anno l’Sco festeggia 20 anni, è in espansione e ha una “crescente influenza”, aggiungendo che l’anniversario è anche un’occasione per pensare al suo futuro. “Credo che le maggiori sfide in quest’area siano legate alla pace, alla sicurezza e al deficit di fiducia e la causa principale di questi problemi è la crescente radicalizzazione. I recenti sviluppi in Afghanistan hanno reso più evidente questa sfida. L’Sco dovrebbe prendere un’iniziativa su questo tema”, ha affermato il leader di Nuova Delhi. (segue) (Res)