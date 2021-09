© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: minacce alla sicurezza, nazionale di cricket della Nuova Zelanda annulla il tour - La nazionale di cricket della Nuova Zelanda ha deciso di sospendere un tour in corso in Pakistan per preoccupazioni legate alla sicurezza. Lo ha annunciato la Federazione di cricket del Pakistan (Pcb) in un comunicato, facendo sapere di essere stata informata dalla controparte neozelandese di “un’allerta sulla sicurezza” e della decisione di rinviare tutti gli incontri. La questione è stata anche oggetto di una conversazione telefonica tra il primo ministro pachistano Imran Khan e l’omologa neozelandese Jacinda Ardern. “Abbiamo uno dei migliori sistemi d’intelligence al mondo e non vi è nessun tipo di minaccia alla sicurezza per le squadre in visita”, ha cercato di assicurare il capo del governo di Islamabad. La federazione di cricket neozelandese ha fatto invece sapere di aver ricevuto gli avvertimenti dal governo di Wellington, e di aver dunque deciso di cancellare il tour dei Blackcaps e le tre partite in programma tra oggi e il 21 settembre a Rawalpindi e Lahore. “Adesso – ha spiegato il capo della federazione David White in un comunicato – stiamo organizzando il rientro in Nuova Zelanda”. (segue) (Res)