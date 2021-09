© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ministero Esteri ringrazia Usa e Australia per sostegno - Taipei ringrazia Stati Uniti e Australia per il sostegno assicurato e continuerà a costruire legami con i due partner democratici per preservare congiuntamente la pace e la prosperità nella regione indo-pacifica. Lo ha fatto sapere oggi il ministero degli Esteri taiwanese, dopo che Stati Uniti ed Australia hanno espresso sostegno per la partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali ed interesse nel rafforzare i legami con l'isola. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", citando una dichiarazione congiunta rilasciata dai due governi a conclusione delle 31 consultazioni ministeriali Australia-Stati Uniti (Ausmin) a Washington, nelle quali si è evidenziato il ruolo chiave di Taiwan nella regione indo-pacifica. Washington e Canberra hanno dichiarato la loro intenzione di rafforzare i legami con Taiwan, che è "una democrazia leader e un partner fondamentale" per entrambi, secondo quanto affermato dal segretario di Stato Usa Antony Blinken e dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, insieme ai loro omologhi australiani, il ministro degli Esteri Marise Payne e il ministro della Difesa Peter Dutton. "Sottolineiamo il sostegno alla partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali, come membro laddove non è richiesto il prerequisito di Paese, mentre come osservatore o ospite dove è invece richiesto per l'adesione", secondo la dichiarazione Ausmin. (segue) (Res)