Regno Unito: Johnson presiede il primo incontro di governo dopo il rimpasto

- Il nuovo governo britannico si è riunito per la prima volta oggi in quello che è stato definito dal primo ministro Boris Johnson, che ha presieduto l'incontro, un momento "di incoraggiamento". "Questo è il momento in cui sputiamo la buccia d'arancia, aggiustiamo i nostri paraurti e torniamo in campo", ha detto Johnson secondo quanto riferisce l'emittente "Bbc". All'inizio di questa settimana, il premier ha sollevato dall'incarico tre dei suoi ministri: quello degli Esteri Dominic Raab, dell'Istruzione Gavin Williamson e della Giustizia Robert Buckland. Liz Truss è diventata la nuova ministra degli Esteri, mentre Raab è andato a sostituire Buckland alla guida del dicastero della Giustizia. (Rel)