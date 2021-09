Decreto Green pass: in settore privato non ci sono conseguenze disciplinari, sanzioni fino a 1.500 euro per lavoratori senza certificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore privato, il personale che comunicherà di non avere il Green pass o che non sarà in grado di esibirlo all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. E' quanto si apprende da palazzo Chigi, nell'illustrare i dettagli del decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.(Rin)