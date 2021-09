Energia: Donnarumma (Terna), lavorare su autorizzazioni per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le infrastrutture è necessario lavorare sul fronte delle autorizzazioni. Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenuto oggi al congresso nazionale Andaf in corso a Genova. “Per realizzare un elettrodotto ad alta tensione che porti l’energia da un nodo all’altro della rete noi impieghiamo 10 anni, sette tra progettazione e autorizzazioni e tre di realizzazione: se arrivassimo ad impiegarne in tutto cinque il nostro Paese diventerebbe molto competitivo su determinati temi”, ha spiegato, ricordando che l’Italia rappresenta “un hub al centro del Mediterraneo”. Quanto più saremo veloci a realizzare infrastrutture e dotarle di elementi necessari alla transizione, ha continuato, tanto più “diventeremo determinanti nell’equilibrio energetico di questa area geografica del pianeta”.(Rin)