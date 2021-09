Ue: Catalfo (M5s), cruciale arrivo di 4,7 miliardi, linfa a nostre misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ sicuramente una notizia importante quella dell’arrivo dall’Unione europea di 4,7 miliardi di euro per l’Italia, a titolo del programma React-Eu. Risorse cruciali per dare nuova linfa in primis alle politiche attive per l’occupazione, alle quali finiranno 4,5 miliardi, vale a dire la quasi totalità dello stanziamento. Con questi soldi potranno finalmente avere fondi adeguati le misure che ho messo a punto da ministro del Lavoro, a partire dal Fondo nuove competenze fino a tutti gli strumenti per la formazione, per l’occupazione di giovani e donne e per dare sostegni efficaci per il lavoro nel Mezzogiorno". Lo sottolinea in una nota la senatrice M5s ed ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Misure che già hanno dato i loro frutti, come ci ha confermato ieri il rapporto dell’Osservatorio Inps sul precariato, che ha quantificato in oltre 400 mila le assunzioni nel mese di giugno 2021, con un significativo dato di 92 mila nuovi contratti di lavoro nell’edilizia, da ascrivere per la quasi totalità al superbonus al 110 per cento, altro provvedimento che porta il marchio del M5s. Con queste risorse europee, siamo certi che i provvedimenti da noi fortemente voluti daranno un’ulteriore spinta per creare nuova occupazione", conclude Catalfo. (Com)