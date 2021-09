Spagna: de Cos (Banca centrale), aumento salario minimo può avere effetti negativi su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna avere una "certa dose di prudenza" riguardo a qualsiasi decisione di un aumento del salario minimo interprofessionale (Smi)in Spagna poiché può avere effetti negativi sull'occupazione dei giovani e dei lavoratori meno qualificati. Lo ha affermato il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, evidenziando come sia necessario realizzare più studi per analizzare le conseguenze a lungo termine. Il governatore ha contestualizzato l'aumento in un momento in cui la ripresa "è ferma", anche se ha anche detto che è "eterogenea" ed è più lenta nei settori in cui "l'incidenza delle piccole e medie imprese è particolarmente alta". Secondo de Cos, se c'è un impegno politico per un aumento graduale del salario minimo e si accettano gli effetti secondari, l'attenzione dovrebbe essere posta sulla formazione e sull'aumento della produttività che possono aiutare a "minimizzare i possibili effetti negativi". ieri il governo e i sindacati hanno concordato di aumentare il salario minimo di 15 euro al mese per il 2021 con effetto retroattivo a partire dal primo settembre. Secondo il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, questa è una "decisione in senso politico e non il risultato di un approccio serio" che genererà maggiore economia sommersa e perdita di posti di lavoro.(Spm)