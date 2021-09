Rifiuti: Ama, domenica torna campagna per raccolta straordinaria di ingombranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 19 settembre torna la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica” la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. Lo comunica in una nota Ama. "In questo primo appuntamento dopo la pausa estiva verranno coinvolti i municipi dispari della città. Nel I municipio l’iniziativa non potrà avere luogo, vista la chiusura al traffico di numerose strade attraversate dal percorso della Maratona di Roma, ma sarà comunque recuperata con un appuntamento speciale e mirato già programmato per domenica 26 settembre - si legge nella nota -. A partire dalle ore 8 saranno a disposizione dei cittadini 10 ecostazioni mobili allestite per l’occasione e resteranno aperti anche alcuni Centri di Raccolta, dove si potranno consegnare i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) nonché altre tipologie di rifiuti particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). L’elenco dei siti è consultabile sul sito www.amaroma.it. Tutti materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, Raee, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero". (segue) (Com)