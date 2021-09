Rifiuti: Ama, domenica torna campagna per raccolta straordinaria di ingombranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in questa occasione - continua la nota di Ama -, la campagna si arricchisce con la presenza di alcune realtà del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato) che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l’azienda ha siglato degli specifici protocolli di intesa. In alcune delle postazioni i cittadini potranno quindi consegnare, oltre ai consueti materiali, anche libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) all’associazione culturale Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale Ways onlus. Nelle postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Ama per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza", conclude Ama. (Com)