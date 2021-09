Sanità: prende forma il manifesto "Donne protagoniste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incentivare un "linguaggio" al femminile, puntare sul sistema di welfare e sul caregiver familiare, fare rete con particolare attenzione alla Next generation. "Fare lobby" per influenzare il cambiamento e favorire l'interesse del valore donna, sviluppando al contempo una cultura di genere per la presa in carico della persona. E ancora, cura sostenibile e particolare attenzione alla comunicazione multicanale accessibile e certificata. Sono questi - si legge in una nota - alcuni punti chiave da cui partire per assemblare il manifesto della community "Donne protagoniste in sanità", documento da offrire a governo e Parlamento, con una serie di proposte per riformare il Sistema sanitario, anche in vista del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, "decalogo" delle professioni della salute, con la mission di innovare la formazione accademica, definire il fabbisogno delle competenze, incrementare le borse di studio per i ricercatori, introdurre la figura del direttore assistenziale, aggiornamento dei Lea e uniformare i contratti nazionali. Tra le criticità emerse, la scarsità di documentazioni relative agli orientamenti di tipo istituzionale nel comprendere e creare reti, oltre ad una disomogeneità nel confronto tra i professionisti che partecipano alle reti. Altro tema importante, agire sul territorio, affinché i punti unici di accesso diventino luoghi in cui le persone possano trovare davvero risposte. Infine, sviluppare sempre più servizi digitali e ripensare un nuovo quadro istituzionale che delinei il modello di Servizio sanitario nazionale entro cui Regioni e Province autonome dovranno muoversi. (segue) (Com)