Sanità: prende forma il manifesto "Donne protagoniste" (2)

- È quanto emerso dalla convention operativa del board, ospitata all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - continua la nota - a cui hanno preso parte, ieri e oggi, oltre cinquanta donne, riunitesi per la prima volta in presenza (limite massimo consentito per sicurezza Covid). La community, che conta già l'iscrizione di 330 donne ai vertici del mondo sanitario, ha potuto così discutere di diversi temi che vertono sul futuro della sanità, secondo il punto di vista delle donne, per elaborare il dossier "Proposta di futuro" da presentare alle istituzioni. Le soluzioni discusse serviranno a gettare le basi per una migliore operatività, legate all'ambito delle sei missioni: Digitale e green; Reti; Donna; Territorio e inclusione sociale; Professioni sanitarie; Governance della sanità. Missioni che corrispondono ai lavori svolti dalle donne protagoniste durante i relativi tavoli tematici. "Il manifesto di 'Donne protagoniste in sanità' sta arrivando alla sua stesura finale", sottolinea la coordinatrice della community, Monica Calamai. "Abbiamo già delineato i primi punti chiave, grazie al lavoro svolto dai tavoli online e da quelli in presenza di questi due giorni - prosegue la direttrice generale dell'Ausl di Ferrara -. Abbiamo quindi discusso di Reti e nuova Governance della sanità, di formazione e nuove professioni, di digitale e di green, compresi inclusione sociale e territorio, temi presenti nel Pnrr. Tutto ciò ai fini di una rivisitazione, per non dire di una rivoluzione, prevista dalle donne, di quello che ci prospetta il Piano nazionale di ripresa e resilienza per il nostro sistema socio-sanitario nazionale". (segue) (Com)