Roma: Regione Lazio, 5 milioni per torri Tor Bella Monaca, difeso principio legalità

- A Tor Bella Monaca la Regione ha avviato un percorso di riqualificazione attraverso uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro per mettere in sicurezza gli immobili Ater di viale Santa Rita da Cascia. "Lo sgombero di alcune case di una delle torri di Tor Bella Monaca di questa mattina segna un importante passo a difesa della legalità del quartiere". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "La settimana scorsa il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti era andato proprio lì, in quella torre, insieme all’assessore alle politiche abitative Massimiliano Valeriani per avviare importanti cantieri, alcuni dei quali sono già partiti e che prevedono il rifacimento di tutte le torri oltre alla realizzazione di un playground a disposizione della comunità - si legge nella nota -. A Tor Bella Monaca la Regione ha avviato un percorso di riqualificazione attraverso uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro per mettere in sicurezza gli immobili Ater di viale Santa Rita da Cascia. Riqualificare le periferie significa anche riaffermare il principio della legalità. Attraverso Ater la Regione ha collaborato allo sgombero di questa mattina perché deve essere chiaro a tutti che le case vanno a chi ne ha diritto e che non c’è nessuna deroga al principio della legalità. Non sono tollerabili in nessun modo le appropriazioni indebite e non sono giustificabili mai violenza e prevaricazione", conclude la Regione Lazio.(Com)