Lavoro: Cisal, nuovi interventi per quelli gravosi

- "Ribadendo l’opportunità di svolgere un particolare approfondimento sulla condizione degli operatori sanitari e delle donne lavoratrici, in particolare delle donne monoreddito con figli, siamo soddisfatti dal lavoro svolto fin qui dalla commissione istituzionale sui lavori gravosi". Lo sottolinea la Cisal, commentando il documento della commissione istituzionale di studio sui lavori gravosi. La commissione, spiega, "ha prodotto, grazie anche all’intervento di Inail, Istat ed Inps, maggiore attenzione su queste categorie di lavoratori in un’ottica di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di riferimento, estendendo ed adeguando l’Ape sociale con la ridefinizione degli indici di gravosità". (Com)