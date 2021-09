Tunisia: arrestato a Tunisi il deputato islamista Seifeddine Makhlouf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato oggi in Tunisia il parlamentare e leader della coalizione islamista Al Karama, Seifeddine Makhlouf. L’uomo, 46 anni, noto per essere stato l’avvocato dei “foreign fighters” rientrati in Tunisia dalla Siria prima dell’ingresso in parlamento, è stato ammanettato da agenti della polizia in borghese con l'accusa di aver “cospirato contro la sicurezza interna dello Stato”, con l'obiettivo di indurre i cittadini "ad attaccare un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni". Un video del quotidiano "Carthage Post" mostra il momento dell'arresto del parlamentare, che si era recato al tribunale militare di Tunisi accompagnato dai suoi avvocati in relazione al caos scoppiato il 15 marzo 2021 all’aeroporto di Tunisi-Cartagine. In quell'occasione, infatti, Makhlouf era intervenuto per consentire la partenza di una donna inserita nella cosiddetta “lista S17”, che vieta alle persone “attenzionate” per sospetti legami con il terrorismo di lasciare il territorio. Un agente dell’aeroporto di Tunisi-Cartagine era stato aggredito verbalmente dei deputati, a seguito delle reiterate e violente richieste di consentire alla donna di partire. Gli avvocati del parlamentari riferiscono che Makhlouf aveva appuntamento alle 15:00 locali (le 16:00 italiane) con il giudice investigativo del tribunale militare, ma all'ingresso è stato fermato dalla polizia. (segue) (Tut)