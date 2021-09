Tunisia: arrestato a Tunisi il deputato islamista Seifeddine Makhlouf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto avviene alla vigilia delle manifestazioni di protesta previste domani, sabato 18 settembre, in tutti i governatorati del territorio tunisino e anche fuori dal Paese organizzato da un movimento chiamato "cittadini contro il golpe". Le proteste riguarderanno l'intenzione del presidente, Kais Saied, di sospendere e modificare la Costituzione, e i manifestanti chiederanno di ritornare al percorso costituzionale e di non processare i civili davanti ai tribunali militari. La maggior parte dei partiti politici tunisini, compreso il partito islamico di maggioranza parlamentare, Ennahda, ha respinto le misure adottate dal capo di Stato considerandole come un colpo di Stato contro la Costituzione. Da parte sua, il presidente Saied - che sembra godere del sostegno della maggior parte della popolazione - ha sempre smentito di aver attuato un golpe, spiegando di aver semplicemente applicato l'articolo 80 della Costituzione che consente misure eccezionali in caso di minaccia alla nazione. (Tut)