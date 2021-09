Energia: Donnarumma (Terna), su bollette necessario portare avanti la transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia sta andando bene, e in Italia registriamo consumi ante pandemici: le produzioni vanno avanti e c’è richiesta di materia prima energetica, la cui minore disponibilità impatta sui prezzi e di conseguenza sulla bolletta. Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, intervenuto oggi al congresso nazionale Andaf in corso a Genova. “In questa situazione occorre trovare provvedimenti temporanei come quelli su cui sta lavorando il governo, ma soprattutto portare avanti la transizione: se oggi la produzione da fonti fossili si attestasse al 20 o al 30 per cento invece che al 65 non avremmo patito questa oscillazione”, ha spiegato, aggiungendo che le reti elettriche rappresentano il vettore principale del processo di transizione.(Rin)