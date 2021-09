Kosovo: al via a l'Aia processo contro Mustafa, il primo contro un ex combattente Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Salih Mustafa ha riaffermato oggi la sua non colpevolezza rispetto a tutti i capi d'accusa spiccati "da questo ufficio della Gestapo". E' quanto avvenuto oggi nell'aula del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Uck a l'Aia, all'inizio del primo processo contro un ex combattente kosovaro nella città olandese. Mustafa, arrestato lo scorso anno mentre lavorava come consigliere del ministro della Difesa di Pristina, ha respinto con questi toni le accuse nei suoi confronti ed è il primo ex combattente sottoposto a giudizio davanti al Tribunale speciale istituito nel 2015. Altri altri imputati, come l'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci, sono infatti in carcere a l'Aia in attesa del giudizio ma ancora sottoposti alla fase predibattimentale del processo per crimini di guerra nei loro confronti. Secondo i procuratori del Tribunale Uck, Mustafa avrebbe torturato diversi cittadini di etnia albanese in quanto accusati di collaborare con i serbi nella località di Zllash. "Questi non erano nemici del Kosovo, non erano spie", ha sottolineato il procuratore Jack Smith, in apertura del giudizio, osservando che "il loro solo crimine è stato quello di avere visioni politiche differenti dall'Uck e dai suoi vertici". Il procuratore Smith ha definito l'udienza odierna a l'Aia "una pietra miliare" per il Tribunale speciale Uck, in quanto a sei anni dalla sua istituzione avvia la fase vera e propria di un processo. (segue) (Alt)