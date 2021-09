Kosovo: Covid, Istituto di sanità chiede divieto di assembramenti pubblici di ogni tipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo ha chiesto al governo del Paese di vietare assembramenti di "ogni tipo e natura" e di manifestazioni pubbliche a causa dell'aumento dei nuovi casi e decessi per Covid-19. "A causa dell'elevata minaccia della diffusione di Covid-19 e dell'alto tasso di mortalità, in particolare, chiediamo il divieto di attività pubbliche, assembramenti di cittadini e manifestazioni pubbliche di ogni tipo e natura, senza eccezioni", si legge in una nota diffusa dall'istituto. Ieri in Kosovo sono stati registrati 12 decessi per Covid-19 e 410 nuovi casi. (Alt)