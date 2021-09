Afghanistan: Nato, oltre 100 ex dipendenti e familiari in viaggio da Kosovo a Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di umanità, di compassione, di assicurarsi che gli afgani a rischio siano al sicuro", ha detto il maggior generale John Mead, vice capo di stato maggiore di Napoli del Comando delle forze congiunte alleate. Elementi della Forza di risposta, tra cui 300 truppe dispiegate, stanno guidando l'operazione. Più di 20 nazioni alleate stanno contribuendo allo sforzo di evacuazione, fornendo aerei da trasporto, attrezzature edili, ambulanze, squadre mediche, squadre di affari civili e personale di sicurezza. Mentre alcuni afgani completano il loro reinsediamento, il processo continua per altri. Circa 2 mila afghani che hanno lavorato con la Nato e le loro famiglie sono stati evacuati da Kabul in agosto, come parte della più grande missione di evacuazione nella storia della Nato. L'Alleanza ha spiegato di aver lavorato 24 ore su 24 per coordinare le evacuazioni. Nel corso di due settimane, più di 120 mila persone sono state evacuate con centinaia di voli alleati. La Nato ha aggiunto che le truppe di Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e Norvegia hanno giocato un ruolo chiave nel rendere sicuro l'aeroporto e nel gestire un ospedale da campo, mentre circa 800 membri del personale Nato hanno mantenuto operazioni chiave come il rifornimento di carburante e le comunicazioni. (Beb)