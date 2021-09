Kosovo-Serbia: premier Kurti, misure di reciprocità non sono vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di reciprocità che il Kosovo punta ad attuare nei confronti della Serbia non sono un atto di vendetta quanto piuttosto un concetto che deriva dall'uguaglianza come valore. Lo ha affermato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, precisando che non avrà nessun incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic prima del 6 ottobre quando è in programma il summit Ue-Balcani occidentali in Slovenia. "Vogliamo la reciprocità in modo che la Serbia tolga le sue barriere", ha dichiarato Kurti parlando ai giornalisti. Commentando la visita dell'inviato Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado Miroslav Lajcak, fino ad oggi in Kosovo prima della tappa di lunedì e martedì in Serbia, il premier kosovaro ha detto di non aver avuto con lui un confronto sulle misure di reciprocità "ma gli ho detto che i leader europei hanno ricevuto una lettera da parte mia riguardo le violazioni che sta commettendo la Serbia".(Alt)