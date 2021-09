Viabilità: Milano Serravalle, dal 20 settembre chiusure notturne sull'A51 Tangenziale Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano Serravalle comunica in una nota che l'A51 Tangenziale Est verrà interessata, la prossima settimana, da chiusure notturne per lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione. Nella notte tra lunedì 20 Settembre e martedì 21, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino da carreggiata Sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Forlanini per la successiva uscita da carreggiata Nord. Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino da carreggiata Nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Segrate per la successiva uscita da carreggiata Sud. Tra le notti di mercoledì 22 e venerdì 24 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Rubattino per entrambe le carreggiate, Nord (direzione A4-Venezia) e Sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Segrate. L'A51 Tangenziale Est verrà interessata, la prossima settimana, da chiusure notturne per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione. Nella notti tra lunedì 20 settembre e sabato 25 verrà chiusa al traffico la carreggiata Sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.13 Agrate e S.P.208 Carugate, rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P. 208 Carugate. L'A51 Tangenziale Est verrà interessata, la prossima settimana, da chiusure notturne per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia. Nella notte tra giovedì 23 settembre e venerdì 24, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate da carreggiata Sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cernusco Sul Naviglio per la successiva uscita da carreggiata nord. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo da carreggiata Sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.9 Via Emilia per la successiva uscita da carreggiata Nord. (Com)