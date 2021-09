Difesa: India-Nepal, dal 20 settembre esercitazione congiunta Surya Kiran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eserciti di India e Nepal saranno impegnati dal 20 settembre nell’esercitazione congiunta Surya Kiran. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Nuova Delhi. Il programma sarà svolto a Pithoragarh, nello Stato indiano dell’Uttarakhand, e sarà incentrato sulle operazioni anti-insurrezione in ambiente montuoso. Sono previste anche relazioni accademiche sull’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di disastri, sulla guerra in altura e sulla guerriglia nella giungla. L’edizione precedente è stata ospitata dal Nepal nel 2019.(Inn)