Salerno: De Luca, piazza della Libertà darà dignità e nuova identità alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Salerno si inaugura piazza della Libertà, grande opera che darà dignità e nuova identità, grandi eventi turistici e culturali e, al di sotto della piazza, quello che forse è il più grande parcheggio a raso in Italia per risolvere in maniera definitiva problema nel centro città. Si inaugura lunedì 20 la sera e poi il giorno successivo su richiesta della Curia, si celebrerà il pontificale per San Matteo. A Salerno la presenza di cardinale Parolin segretario di Stato. Perciò si è deciso da parte del Comune di accelerare per completare questo obiettivo l’opera che sarà attivata per parcheggi e completato con attività commerciali su passeggiata a mare. Un’opera finanziata anche questa dalla Regione Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)