Regno Unito: tasso contagi di Covid stabile per la terza settimana consecutiva

- Il tasso dei contagi di Covid-19 nel Paese rimane stabile per la terza settimana consecutiva. Lo riporta il quotidiano "Financial Times". L'indice Rt, ovvero la velocità di trasmissione del virus per ogni contagiato è rimasto in queste settimane tra 0,9 e 1,1. Un indice Rt superiore a 1 significa che i casi stanno aumentando esponenzialmente, il contrario, al di sotto di 1. Secondo le cifre fornite dal governo, le infezioni dunque sono rimase stabili in tutto il Paese con un lieve picco nel sud est dove l'indice Rt è di 1,2. (Rel)