Albania: presidente Meta, democrazia più forte dopo elezioni 25 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta si è detto pronto in ogni momento a partecipare alla cerimonia per il giuramento del terzo governo guidato dal premier Edi Rama, in quanto la situazione della democrazia "è molto migliore rispetto a prima del 25 aprile" quando si sono svolte le ultime elezioni parlamentari. Secondo Meta, se la situazione della democrazia in Albania non è ancora ideale è comunque "molto meglio della catastrofica situazione prima del 25 aprile", quando non c'era un Parlamento funzionante. "Ora ci sono opportunità per il pieno ripristino della democrazia, per una democrazia funzionante, per un Parlamento funzionante, e questo è il nostro obiettivo principale", ha dichiarato il presidente parlando oggi da Korca. Il presidente albanese ha poi commentato il suo "protagonismo insolito" per un capo di Stato nel corso degli ultimi due anni, evidenziando che "è stato imposto, in difesa della democrazia e in difesa della Costituzione". (segue) (Alt)