Albania: presidente Meta, democrazia più forte dopo elezioni 25 aprile (2)

- Il Parlamento albanese ha concesso la fiducia al terzo governo guidato dal primo ministro socialista Edi Rama con 77 voti favorevoli. Dopo una sessione maratona nel Parlamento di Tirana, iniziata ieri mattina e terminata oggi intorno alle 06:40, il governo Rama ha ottenuto la fiducia con 77 voti favorevoli, 53 contrari e un'astensione (sul totale di 140 seggi). La maggioranza di governo è composta, come previsto, dai 74 deputati del Partito socialista del premier Rama e dai tre deputati del Partito socialdemocratico. La sessione di lavori si è aperta ieri con l'intervento del premier Rama, seguito da un dibattito in aula al quale ha preso parte anche il leader dell'opposizione Lulzim Basha. "Il nuovo governo albanese passerà alla storia come quello con il maggior numero di donne, alle quali ha dato il posto che meritano nella società", ha affermato Rama nel suo intervento sottolineando che l'Albania diventa il Paese al mondo con il maggior numero di donne nel governo, mentre già prima era tra i primi cinque. "Voglio sperare che tutte le donne presenti in quest'aula, senza differenze tra i partiti, in primo luogo le donne ministre e la presidente del Parlamento, si stentano più forti che mai nell'essere in prima linea", ha dichiarato Rama. (segue) (Alt)