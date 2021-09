Albania: presidente Meta, democrazia più forte dopo elezioni 25 aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha nominato inoltre l'ex ministra dell'Istruzione Lindita Nikolla come nuova presidente del Parlamento. La sua nomina è stata formalizzata con l'approvazione da parte del nuovo Parlamento di Tirana. Si tratta della seconda donna a ricoprire questa carica dall'indipendenza del Paese balcanica. Il premier Rama ha parlato di Nikolla come di "una donna con una lunga storia di contributi e esperienze nella nostra famiglia politica". La nomina è stata fatta durante la riunione del Partito socialista. Nel suo intervento Rama ha anche annunciato la volontà di lavorare per ottenere un quarto mandato. "Il nostro dovere verso coloro che hanno creduto in noi, e certamente verso l'Albania stessa, è di avere l'onore di guidare il Paese per un terzo mandato consecutivo facendo l'impossibile per essere riconfermati dopo 4 anni", ha dichiarato il premier albanese. (segue) (Alt)