Albania: presidente Meta, democrazia più forte dopo elezioni 25 aprile (6)

- Il Partito democratico ha perso per la terza volta consecutiva le elezioni parlamentari in Albania, vinte ancora una volta ad aprile dai socialisti guidati dal premier Edi Rama. Dopo oltre due anni di boicottaggio dei lavori parlamentari, il Partito democratico ha comunque annunciato la volontà di tornare a partecipare ai lavori in aula dall'inizio della nuova legislatura a settembre. Il premier Rama ha invitato l'opposizione a collaborare, mentre l'ex premier Sali Berisha - escluso dal Partito democratico come deciso a inizio settembre dal leader dello schieramento Lulzim Basha - ha definito un'eventuale cooperazione tra l'opposizione albanese e il governo socialista come "il più grande dramma" per l'Albania e per i suoi cittadini. Berisha nelle scorse settimane ha escluso categoricamente tale cooperazione con il governo Rama. "L'opposizione è l'unica speranza per far cadere il narco-Stato", ha dichiarato Berisha. (Alt)