Ue: commissaria Trasporti Valean, oltre 48 miliardi di euro per progetti ferroviari nei Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati dell'Unione europea stanno impegnando, attraverso i loro Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr), oltre 48 miliardi di euro per progetti ferroviari. Lo ha affermato la commissaria Ue per i Trasporti, Adina Valean, in una conferenza stampa in occasione dell'arrivo alla stazione nord di Bucarest del treno "Connecting Europe Express". "Posso dire che è un buon momento per investimenti e ammodernamenti dell'infrastruttura ferroviaria. Dai dati che ora abbiamo sui Pnrr, sappiamo che gli Stati dell'Unione europea stanno impegnando oltre 48 miliardi di euro per progetti ferroviari. Nel Piano nazionale della Romania, i progetti per la metropolitana e le ferrovie ammontano a 4,5 miliardi di euro", ha dichiarato Valean secondo cui, inoltre, attraverso un altro meccanismo di finanziamento a livello europeo, il cosiddetto Cef - Connecting European Facility - "la Romania potrebbe accedere a circa 800 milioni di euro per l'ammodernamento della rete ferroviaria". (segue) (Rob)