Ue: commissaria Trasporti Valean, oltre 48 miliardi di euro per progetti ferroviari nei Pnrr (2)

- Secondo la commissaria Ue, per attrarre questi importi, le raccomandazioni della Commissione europea sono che la Romania programmi bene i suoi investimenti, abbia progetti solidi, una governance e una gestione di questi progetti di investimento il più efficiente possibile. "I soldi ci sono. Naturalmente, le raccomandazioni della Commissione europea sono per la Romania di pianificare bene i suoi investimenti, di avere progetti solidi, una governance e una gestione di questi progetti di investimento il più efficiente possibile. Per una migliore progettazione e amministrazione dei progetti in Romania, dal febbraio di quest'anno abbiamo organizzato un gruppo di lavoro di alto livello, in cui esperti della Commissione europea e autorità dei trasporti lavorano insieme in riunioni costanti per aumentare il tasso di successo dei progetti finanziati dalla Romania. Ieri si è svolto il primo incontro in formato fisico del gruppo di lavoro europeo con il gruppo romeno", ha precisato Valean. (Rob)