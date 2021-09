Imprese: Atlantia, cresce rating sulla sostenibilità dell'indice globale di Msci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia internazionale di rating Msci Esg Ratings, specializzata nel monitoraggio di circa 2.800 aziende sul fronte della sostenibilità e delle pratiche di governance, ha confermato l’avanzamento della valutazione di Atlantia, che dal livello BB è passato a BBB. Lo rende noto un comunicato di Atlantia. La società - prosegue - sale dunque nella classifica del settore “Transportation Infrastructure”, posizionandosi fra le migliori 11 aziende (su un totale di circa 30) che compongono il Msci Acwi Index. Il trend positivo è dovuto ai progressi recentemente messi in campo dal gruppo per integrare i fattori Esg nei propri modelli di business. In particolare, è stata considerata la capacità di relazione e ascolto nei confronti delle comunità locali e l’impegno costante per minimizzare l'impatto delle attività sul territorio e sull’ambiente. (segue) (Com)