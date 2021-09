Imprese: Atlantia, cresce rating sulla sostenibilità dell'indice globale di Msci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La strategia di sostenibilità di Atlantia coinvolge tutte le società controllate ed è uno dei fattori strategici di cambiamento del nostro Gruppo, che stiamo perseguendo con costanza e determinazione. Queste valutazioni ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore impegno nel nostro percorso, focalizzandoci su sostenibilità e innovazione quali leve per cogliere nuove opportunità di crescita nel settore della mobilità”, ha dichiarato Katia Riva, Chief Sustainability Officer di Atlantia. La nuova valutazione giunge a poche settimane dalla conferma della società nell’indice FTSE4Good (che viene utilizzato dagli operatori di mercato per creare e valutare fondi di investimento responsabile) e dall’inserimento, da parte di Refinitiv (che cura una banca dati globale per i mercati finanziari e fornisce valutazioni ESG per oltre 10 mila aziende), fra i 25 titoli più green di Piazza Affari. (Com)