Napoli: Pentangelo (FI), felicissimo per assoluzione Luigi e Armando Cesaro

- "Sono felicissimo: l'assoluzione di Luigi e Armando Cesaro rende giustizia alla verità, alla correttezza del loro operato, sulla quale personalmente non ho mai nutrito nessun dubbio. E rende giustizia anche alla nostra assoluta fiducia nella magistratura". Lo ha affermato l'onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia per la provincia di Napoli: "Resta, tuttavia, il forte dispiacere perché questa vicenda ha di fatto impedito a me e ad altri 30 mila elettori di poter essere rappresentati nelle istituzioni regionali da un ragazzo davvero in gamba che ho visto crescere come uomo e come politico. Ma Armando ha l'età e la forza di poter ricominciare una nuova avventura e di realizzare tutti i suoi sogni". (Ren)