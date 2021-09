Roma: ospedale Bambino Gesù, parte domani la "Notte europea della Ricerca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte domani, sabato 18 settembre, la 'Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2021'. L'ospedale Pediatrico Bambino Gesù aderisce con una serie di iniziative dedicate ai ragazzi e alle famiglie per avvicinarli al mondo della scienza. L'evento è promosso dalla commissione Europea e prevede iniziative in tutti i paesi dell'Unione. L'Italia partecipa con diversi progetti tra cui "Leaf - heaL thE plAnet's Future - Cura il futuro del pianeta" coordinato dall'associazione Frascati Scienza, a cui aderiscono numerosi enti e istituzioni, compreso l'Ospedale Pediatrico della Santa Sede. Fino al 25 settembre il Bambino Gesù apre le porte dei laboratori con una modalità già sperimentata lo scorso anno: online. Sul sito web e sui canali social dell'Ospedale saranno in evidenza tanti contenuti che mostrano cosa accade dentro i laboratori di ricerca, come lavorano i ricercatori, che strumenti usano per le loro attività e cosa stanno studiando per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie. (segue) (Com)