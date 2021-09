Roma: ospedale Bambino Gesù, parte domani la "Notte europea della Ricerca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'occasione il sito web si colorerà di verde e di fucsia e una speciale sezione dedicata all'evento ospiterà video e contenuti multimediali per ragazzi. I piccoli pazienti dell'Ospedale, invece, parteciperanno con disegni a tema e raccontando, attraverso frasi e pensieri, che cosa potrebbe fare la ricerca scientifica per salvare il pianeta. Il 24 settembre, infine, la ludoteca della sede del Gianicolo del Bambino Gesù si trasformerà in un laboratorio scientifico. "Cosa c'è dentro le cose" è il titolo del "viaggio" che due giovani ricercatori muniti di microscopio proporranno ai bambini presenti, che avranno la possibilità di perlustrare quello che l'occhio non è in grado di vedere. (Com)