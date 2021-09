Ict: Spagna, nel 2020 per Google fatturato di 148 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google ha chiuso il 2020 con un fatturato di 148,1 milioni di euro in Spagna, il 4 per cento del 2019 a causa di un significativo aumento dei costi del personale pari a 74,9 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i conti non riflettono ancora il reale business dell'azienda nel Paese, poiché la filiale del gigante americano mantiene le sue vendite in Irlanda e registra localmente solo il reddito derivante dalla fornitura di servizi di marketing e supporto a Google Ireland e servizi di ricerca e sviluppo a Google Llc. Del totale delle entrate, l'azienda ha fatturato 141,5 milioni in Europa (95,5 per cento) e 6,6 milioni negli Stati Uniti. Lo scorso anno, Google ha pagato in Spagna 8,4 milioni di euro di tasse sui profitti, una cifra inferiore del 5,6 per cento rispetto agli 8,9 milioni pagati un anno prima. Le spese per il personale sono state di 74,9 milioni di euro, il 38 per cento in più rispetto al 2019, con un numero medio di lavoratori passato da 257 a 337. (Spm)