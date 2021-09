© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sindaca Raggi ha deciso dove fare la discarica: è Roma, sono le strade e le piazze della città”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo a Tagadà su La7. Per risolvere la questione rifiuti “dobbiamo innanzitutto far funzionare l’Ama”, ha aggiunto. (Rin)