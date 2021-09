Vaccino. M5s, ascoltare allarme Oms, Draghi agisca per sospensione brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in gran parte dell'Occidente sta per partire la campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid, nel Sud del mondo "sta avvenendo purtroppo quello che avevamo paventato: non arrivano dosi sufficienti perché le case farmaceutiche le vendono al miglior offerente, ampliando a dismisura i margini dei loro guadagni. Una disparità e una diseguaglianza immorale e controproducente dal punto di vista sanitario. Chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza di ascoltare l'allarme lanciato oggi dall'Organizzazione mondiale della sanità e agire in sede internazionale per sostenere la sospensione temporanea dei brevetti al fine di aumentare la produzione mondiale: il vaccino deve essere un bene comune e nessuno deve rimanere senza". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali. "Se non affronteremo in maniera globale questa pandemia non ne usciremo mai - continuano i deputati pentastellati -. Non possiamo continuare a vaccinare solo una parte della popolazione e dimenticare miliardi di persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Il virus muta quando circola e replicandosi senza controllo genera varianti di cui non possiamo conoscere la pericolosità. Da questa pandemia nessuno si salva da solo ma ne usciremo solo con uno sforzo globale".(Com)