Roma: Cioffredi (Regione Lazio), 67 famiglie riconquistano serenità e libertà

- "Grazie agli sgomberi effettuati questa mattina in via Santa Rita da Cascia 67 famiglie residenti nella Torre del civico 50 riconquistano la serenità e la libertà". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Per anni - aggiunge - alcune famiglie legate ai clan del quartiere, tra cui esponenti dei Moccia hanno tenuto in ostaggio un intero palazzo abitato da 72 famiglie residenti trasformando gli spazi comuni in luoghi di spaccio. Gli sgomberi di questa mattina rappresentano l'esito di un processo di affermazione di legalità e giustizia che ha coinvolto la Prefettura, l'Ater, la Regione Lazio ognuno con gli interventi di competenza. Lo Stato quando fa squadra è imbattibile! Un grazie particolare al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale impegnate nelle operazioni di riappropriazione di 5 appartamenti illecitamente occupati che saranno riassegnati alle famiglie che hanno maturato il diritto alla casa popolare". (Com)