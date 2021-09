Guinea-Conakry: Cedeao sanziona autori del golpe, congelati i beni e vietati gli spostamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Comunità dei paesi dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno sanzionato gli autori del golpe che lo scorso 5 settembre in Guinea ha deposto il presidente Alpha Condé. Nel quadro della riunione di emergenza tenuta ieri per valutare gli ultimi sviluppi della situazione, i delegati del blocco regionale hanno votato per il mantenimento della sospensione del paese dall'organismo fino al restauro a Conakry dell'ordine costituzionale, oltre che a favore del congelamento dei beni dei golpisti e per imporre loro il divieto di spostamento. Nel corso della riunione, tenuta a porte chiuse, si è inoltre discusso della durata del periodo di transizione. Secondo fonti di "Rfi", questo non dovrebbe superare i sei mesi e dovrebbe essere guidata dal colonnello Mamady Doumbouya, leader dei golpisti riuniti nel Comitato nazionale per il raduno e lo sviluppo (Cnrd), affiancato da un primo ministro di estrazione civile. Per Jean-Claude Kassi Brou, presidente della Commissione Cedeao, la Guinea deve tornare all'ordine costituzionale il più rapidamente possibile. "Hanno chiarito che la transizione, che sta iniziando, deve essere breve. Sono andati anche molto lontano nel dire che questa transizione non dovrebbe superare i sei mesi", ha dichiarato. (segue) (Res)