Guinea-Conakry: Cedeao sanziona autori del golpe, congelati i beni e vietati gli spostamenti (2)

- E' nel contesto della riunione appena conclusa che il capo di Stato del Ghana, nonché presidente di turno della Cedeao, Nana Akufo-Addo, è atteso oggi in Guinea per incontrare i suoi nuovi leader della giunta militare che ha preso il potere. È quanto rende noto la stessa organizzazione regionale in un comunicato diffuso oggi. "Siamo tenuti a prendere decisioni informate su queste questioni che avranno conseguenze a lungo termine per la stabilità e la difesa dei valori democratici della nostra regione", ha affermato Akufo-Addo nel suo discorso di apertura al vertice. La scorsa settimana la Cedeao ha condannato il colpo di stato dello scorso 5 settembre che ha portato al rovesciamento del presidente Condé e ha sospeso la Guinea da tutti i suoi organismi fino a quando non sarà ripristinato l'ordine costituzionale, chiedendo inoltre il rispetto dell'integrità fisica e morale del presidente Alpha Condé e il suo rilascio immediato. (segue) (Res)