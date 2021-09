Guinea-Conakry: Cedeao sanziona autori del golpe, congelati i beni e vietati gli spostamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presa di posizione della Cedeao è seguita a stretto giro la condanna dell'Unione africana, che a sua volta ha sospeso la Guinea dagli organismi regionali. In un discorso trasmesso in diretta televisiva il 6 settembre, il giorno dopo il golpe, il leader dei golpisti Doumbouya ha giustificato il colpo di Stato della vigilia con la “disfunzione delle istituzioni repubblicane, la strumentalizzazione della giustizia, il calpestio dei diritti dei cittadini, la mancanza di rispetto dei principi democratici, l’eccessiva politicizzazione della pubblica amministrazione, la cattiva gestione finanziaria, la povertà e la corruzione endemica” e ha annunciato la formazione di un governo di unità nazionale "nel giro di qualche settimana", precisando tuttavia di non voler iniziare alcuna “caccia alle streghe”, nonostante il divieto imposto ai ministri del governo di Condé di consegnare i propri passaporti e lasciare il Paese. (segue) (Res)