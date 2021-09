Difesa: Guerini domani a Trieste per inaugurazione seconda edizione giornata del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini interverrà domani a Trieste alle ore 9:30 all’inaugurazione della seconda edizione della giornata del mare dal titolo “Medioceano la terra vista dal mare” organizzata da Limes. Come riferisce una nota del dicastero, il ministero pronuncerà un intervento dal titolo “L’Italia nel Medioceano (dopo le lezioni afgane)”. Guerini si recherà successivamente in visita al Sacrario militare di Redipuglia e nel pomeriggio parteciperà al 60mo anniversario delle Frecce tricolori nella base di Rivolto. (Com)