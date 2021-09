Usa: in corso riunione Fda su terze dosi vaccino Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di consulenza sui vaccini dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il farmaco e l’alimentazione (Fda) si è riunita oggi per decidere se autorizzare la somministrazione di una terza dose del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica Pfizer e dalla tedesca BioNTech. Lo scrive il “New York Times”, secondo cui il voto della commissione potrebbe influenzare significativamente la politica vaccinale degli Stati Uniti, dove è in corso un vivace dibattito sulla necessità delle terze dosi e sugli eventuali destinatari. L’Fda non è obbligata a seguire il consiglio della commissione, ma è raro che non lo faccia. Diversi dirigenti sanitari statunitensi, tra cui il capo consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci, si sono già espressi a favore della somministrazione delle terze dosi, osservando come l’immunità contro il coronavirus vada diminuendo col passare del tempo tra le persone pienamente vaccinate. (segue) (Nys)