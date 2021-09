Usa: in corso riunione Fda su terze dosi vaccino Pfizer-BioNTech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia due funzionari dell’Fda, tra cui la direttrice dell’ufficio vaccini Mario Gruber, hanno pubblicato questa settimana un articolo sulla rivista scientifica “The Lancet” nel quale sostengono che non vi sono prove della necessità di una terza dose per tutti i vaccinati. Inoltre vi sono le pressioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che di recente ha chiesto ai leader mondiali di non avviare la campagna per la somministrazione delle terze dosi fino a quando non sarà immunizzato almeno il 40 per cento della popolazione globale. La commissione riunita oggi comprende esperti indipendenti, virologi e statistici, molti dei quali hanno partecipato ai precedenti incontri sui vaccini contro il Covid-19. (Nys)