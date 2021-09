Balcani: Merkel oggi a Tirana, incontri con diversi premier della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si trova oggi in visita a Tirana, dove ha in programma un incontro con il premier albanese Edi Rama. La tappa in Albania del viaggio della Merkel nei Balcani, segue quella di ieri a Belgrado dove la cancelliera ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic. Oltre a Rama, nella capitale albanese Merkel incontrerà oggi anche i premier di Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Bosnia Erzegovina, Albin Kurti, Zoran Zaev, Zdravko Krivokapic e Zoran Tegeltija. (Res)