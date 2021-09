Kosovo: al via a l'Aia processo contro Mustafa, il primo contro un ex combattente Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, ha annunciato nei giorni scorsi che una delegazione del ministero della Giustizia kosovaro visiterà il Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo a l'Aia alla fine di settembre. La ministra ha confermato che la delegazione di Pristina visiterà gli ex combattenti Uck e i politici kosovari detenuti nel carcere della città olandese. "Crediamo nel nostro obbligo istituzionale di effettuare questa visita in relazione alle richieste che abbiamo riguardo i loro diritti", ha dichiarato Haxhiu. Secondo quanto scritto nei giorni scorsi dalla stampa di Pristina, intanto, uno dei giudici del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Uck, Kai Ambos, è stato fatto dimettere dalla gestione del caso giudiziario che vede alla sbarra degli imputati l'ex presidente kosovaro Hashim Thaci. Secondo quanto riferisce l'emittente "Klan Kosova", le dimissioni del giudice Ambos sarebbero avvenute in quanto egli avrebbe sostenuto che un Paese terzo offrirebbe garanzie sufficienti di sicurezza per poter procedere con la liberazione su cauzione di Thaci. La presidente del Tribunale Uck con sede a l'Aia, Ekaterina Trendafilova, ha quindi nominato il giudice italiano Emilio Gatti per subentrare nella gestione del caso. La richiesta di liberazione su cauzione presentata dai legali di Thaci è stata ufficialmente respinta nelle scorse settimane dal giudice che segue l'attuale fase predibattimentale del processo, il francese Nicolas Guillou. La difesa dell'ex presidente Thaci auspica un cambio di approccio nel Tribunale Uck per poter insistere sulla liberazione su cauzione in vista del passaggio alla fase vera e propria del processo a l'Aia. Secondo "Klan Kosova", la difesa di Thaci starebbe quindi cercando di ottenere le dimissioni del nuovo giudice incaricato di seguire il caso. La difesa non adduce come motivazione per tale richiesta presunti dubbi sull'imparzialità di Gatti ma evidenzia che la sua nomina è stata inattesa e senza una sufficiente base giuridica. Il capo procuratore Jack Smith avrebbe indirettamente detto alla Trendafilova che Thaci non dovrebbe essere liberato su cauzione per presunti rischi di influenzare i testimoni. Secondo la difesa di Thaci, questo dimostrerebbe che la presidente Trendafilova non sarebbe imparziale per cui anche il giudice Gatti potrebbe seguire le sue direttive. (segue) (Alt)